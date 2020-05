Die Europäische Union fordert China auf, seine Rolle und Verantwortung in der Corona-Pandemie wahrzunehmen.

Der Außenbeauftragte Borrell schrieb in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Peking müsse bei der Bekämpfung des Virus, der Suche nach Impfstoffen und dem Ankurbeln der Weltwirtschaft helfen. Zum Schutz der Welt vor künftigen Pandemien sei auch eine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung des Ursprungs dieser Pandemie nötig, betonte Borrell. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Ausbruch des Virus beim Menschen im vergangenen Dezember in der chinesischen Stadt Wuhan bekannt geworden.



Borrell appellierte darüber hinaus an China, sich wie die EU an einem Schuldenerlass für die von der Pandemie besonders hart getroffenen Entwicklungsländer zu beteiligen.