Die Fluggesellschaft Ryanair ist in erster Instanz mit mehreren Klagen gegen Staatshilfen für Konkurrenten in der Corona-Krise gescheitert.

Ein EU-Gericht erklärte in Luxemburg, dass sowohl die Hilfen von Schweden und Dänemark für die skandinavische Fluggesellschaft SAS als auch die finnische Unterstützung für Finnair mit EU-Recht vereinbar seien. Zur Begründung hieß es, Hilfen seien zum Ausgleich wirtschaftlicher Schäden durch außergewöhnliche Ereignisse erlaubt. Ryanair kündigte an, Berufung gegen die Urteile beim Europäischen Gerichtshof einzulegen.



Wegen der Folgen der Corona-Krise konnten viele Fluggesellschaften in Europa nur mit staatlichen Geldern vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt werden. Ryanair klagte in 16 Fällen gegen die von der EU-Kommission genehmigten Beihilfen, darunter auch gegen das Rettungspaket für die Lufthansa. Erste Klagen gegen Hilfen für Air France und SAS waren schon im Februar abgewiesen worden.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.