Gespräche vertagt: Der Streit über die Frage, wie auf EU-Ebene den Mitgliedsstaaten in der Corona-Krise geholfen werden kann, ist noch nicht gelöst. Die EU-Finanzminister berieten stundenlang per Video-Schalte und vertagten sich dann ohne Ergebnis auf morgen.

Eurogruppen-Chef Centeno twitterte, nach 16 Stunden Diskussionen sei man einem Kompromiss nahe gekommen. Eine Einigung habe es aber noch nicht gegeben. Deshalb habe er die Sitzung auf morgen vertagt. Ziele bleibe ein starkes Sicherheitsnetz im Kampf gegen die Folgen der Pandemie.

Scholz optimistisch

Bundesfinanzminister Scholz zeigte sich nach der Vertagung optimistisch, dass bald eine Lösung gefunden werden könne. Man sei bezüglich der drei meistdiskutierten Vorschläge - Zitat - sehr weit einig geworden, sagte er in Berlin. Dabei geht es um Darlehen des Euro-Rettungsfonds ESM, Kredite der Europäischen Investitionsbank für Unternehmen und ein von der EU-Kommission vorgeschlagenes Kurzarbeitergeld, das unter dem Kürzel "Sure" diskutiert wird. Nach bisherigen Überlegungen könnten rund 500 Milliarden Euro aufgebracht werden, um die Folgen der erwarteten schweren Wirtschaftskrise zu bewältigen. Einigkeit gebe es über einen Erholungsfonds für die Zeiten nach der Coronakrise, erklärte Scholz. Dafür sollten in den kommenden Monaten Kriterien erarbeitet werden.

Kritik aus dem EU-Parlament

Aus dem Europäischen Parlament kam Kritik: Der CSU-Abgeordnete Ferber verlangte, statt auf Maximalforderungen zu beharren müssten sich nun alle auf das Machbare konzentrieren. Corona-Bonds lehnte er wie seine Partei ab. Die sozialistische Fraktionschefin Garcia appellierte an die EU-Finanzminister, an die gemeinsame Zukunft zu denken. Es bedürfe einer starken gemeinsamen Antwort auf die Covid-19-Pandemie. Andernfalls werde die EU in eine wirtschaftliche Krise stürzen.



Auch der Finanzwissenschaftler Van Rossebeke vom Centrum für Europäische Politik warb dafür, anstatt neue Instrumente einzuführen den Euro-Rettungsfonds ESM zu nutzen. Die Hilfen des ESM könne man auf Knopfdruck aktivieren, sagte Van Rossebeke im Deutschlandfunk. Es gehe um einen Grundsatzstreit, ob die Mitglieder in der Eurozone sich gegenseitig Geld leihen wollten - ohne Bedingungen.



Größter Streitpunkt zwischen den EU-Staaten ist eine Einführung gemeinsamer europäischer Schuldtitel, sogennnter Corona-Bonds. Diese befürwortet eine Mehrheit der EU-Staaten, darunter Italien, Spanien und Frankreich. Deutschland, Österreich und die Niederlande lehnen sie ab.

