Wegen eines Corona-Falls im Umfeld von EU-Ratspräsident Michel wird der Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs verschoben.

Wie ein Sprecher in Brüssel mitteilte, wurde ein Sicherheitsbeamter positiv auf das Corona-Virus getestet. Nach den in Belgien geltenden Bestimmungen muss sich deshalb EU-Ratspräsident Michel in Quarantäne begeben. Der Sonder-Gipfel soll am 1. und 2. Oktober nachgeholt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.