Die Frage möglicher Privilegien für Corona-Geimpfte wird übermorgen Thema beim EU-Gipfel sein.

Das führte der Präsident des Europäischen Rates, Michel, in seinem Einladungsschreiben an die Staats- und Regierungschefs aus. Man werde in der Videoschalte gegebenenfalls darüber diskutieren, unter welchen Umständen Impfausweise in diesem Zusammenhang genutzt werden könnten. Griechenland hatte sich dafür stark gemacht, einen in ganz Europa anerkannten Impfpass einzuführen, um Geimpften Urlaubsreisen zu erleichtern. Ob geimpfte Menschen praktische Vorteile haben sollen - etwa auch beim Zutritt zu Kinos oder Restaurants - ist unter anderem in Deutschland umstritten. Bundesaußenminister Maas von der SPD hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, andere Regierungsmitglieder dagegen.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.