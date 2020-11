Die EU-Kommission hat einen Vertrag zur Lieferung des vielversprechenden Impfstoffs der Pharmafirmen Biontech und Pfizer fertig ausgehandelt.

Die Verhandlungen mit der Pharmaindustrie seien abgeschlossen, heißt es übereinstimmend in Medienberichten. Die Verträge könnten noch heute unterschrieben und morgen von der EU-Kommission rechtlich verankert werden.



Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Spahn erklärt, er erwartet schon bald den Abschluss der Verhandlungen der EU-Kommission mit der Firma Biontech über die Lieferung eines Corona-Impfstoffs. Er rechne mit einem Vertragsabschluss in den kommenden Tagen, meinte der CDU-Politiker in Berlin. Es gehe zunächst um 200 Millionen Dosen europaweit. Die Zulassungsverfahren würden sowohl in den USA wie auch in Deutschland beschleunigt, ohne aber die Anforderungen an die Sicherheit zu senken. Spahn erklärte weiter, große EU-Staaten wie Frankreich oder Deutschland hätten sich den Impfstoff auch national sichern können. Man habe sich aber aus solidarischen Gründen für den Weg über die EU entschieden.



Das Gesundheitsministerium hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums die Bundeswehr um Hilfe bei der Zwischenlagerung von Impfstoffen gebeten. Die Deutsche Post bereitet sich auf die Auslieferung vor. Diese werde nicht an der Logistik scheitern, sagte Konzernchef Appel. Die zuständige Unternehmenssparte betreibe weltweit mehr als 180 Standorte, die auf die Bedürfnisse der Pharma-Industrie zugeschnitten seien.



Biontech und sein amerikanischer Partner Pfizer hatten einen Durchbruch auf dem Weg zu einem Impfstoff verkündet. Sie wollen noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoffdosen ausliefern und im nächsten Jahr bis zu 1,3 Milliarden.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.