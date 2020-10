Die stellvertretende EU-Kommissionsvorsitzende, Jourova, spricht sich gegen erneute Grenzschließungen innerhalb Europas im Kampf gegen das Coronavirus aus.

Jourova sagte der Zeitung "Welt", einige Beschränkungen seien notwendig, aber es sei klar, dass das Coronavirus in ganz Europa präsent sei. Man werde es nicht durch Grenzschließungen in den Griff bekommen, sondern nur durch Zusammenarbeit. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen plädiert Justizkommissarin Jourova für einheitliche Regeln zwischen den EU-Staaten. Bereits Anfang September habe die EU-Kommission eine Art Corona-Ampel empfohlen. Damit könne verhindert werden, dass es überall in Europa verschiedene Vorschriften für Coronatests und Quarantäne gebe.



Im Frühling hatten zahlreiche EU-Länder mit teils strengen Beschränkungen im Grenzverkehr versucht, das Coronavirus einzudämmen. Vor allem der Warenverkehr, Saisonarbeiter, Pendler und Urlauber waren davon betroffen.

