Die EU-Kommission hat weitere Teile der deutschen Hilfen für Unternehmen in der Corona-Krise gebilligt.

Es handele sich um Garantien für Kredite zu günstigen Konditionen, teilte ein Sprecher der Behörde in Brüssel mit. Die Pläne der Bundesregierung seien nach den EU-Beihilferegeln geprüft und freigegeben worden. Erst am Sonntag waren andere Elemente der deutschen Programme genehmigt worden. Die Bundesregierung hatte Mitte März Kreditgarantien in unbegrenzter Höhe versprochen. Die EU-Kommission billigt derzeit im Eiltempo Hilfsmaßnahmen der Mitgliedsstaaten gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie.



Heute will der Deutsche Bundestag über den Nachtragshaushalt und die umfassenden Wirtschaftshilfen unter anderem für Unternehmen und Selbstständige entschieden. Am Freitag soll dann der Bundesrat die Hilfspakete billigen.