Die Einreisebeschränkungen in die Europäische Union wegen der Corona-Krise sollten aus Sicht der EU-Kommission um weitere 30 Tage bis zum 15. Juni verlängert werden.

Die Lage in Europa und weltweit bleibe instabil, begründete die Brüsseler Behörde ihre Empfehlung. Daher sollten die Maßnahmen an den Außengrenzen fortgesetzt werden, um das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Virus zu verringern. Zur Eindämmung der Pandemie hatten sich alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf verständigt, Reisen in die EU einzuschränken. Es gelten Ausnahmen unter anderem für Ärzte und Pflegekräfte. Die Entscheidung über Beschränkungen kann jedes Land für sich treffen.



Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums erklärte auf Anfrage der Deutschen Presseagentur, die Bundesregierung werde über die neue Empfehlung der EU-Kommission in der kommenden Woche entscheiden. Sie verwies zudem auf laufende Gespräche des Innenministeriums mit den deutschen Bundesländern sowie Nachbarländern zum Thema.



Unterdessen wächst der Druck auf Innenminister Seehofer, die eingeführten Kontrollen an den deutschen Grenzen zu beenden. So sprach sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer für eine sofortige Öffnung der Grenzen zu Frankreich und Luxemburg aus.