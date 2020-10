Die EU-Kommission fordert europaweite Standards für die Verteilung von Impfstoffen gegen das Coronavirus.

Die Mitgliedstaaten sollten sich gemeinsam vorbereiten, da die Anzahl verfügbarer Impfstoffdosen zu Beginn begrenzt sein werde. Gesundheitskommissarin Kyriakides sagte, die EU werde nicht in der Lage sein, das Blatt von einem Tag auf den anderen zu wenden, selbst wenn es einen Impfstoff gebe. Die notwendigen Strukturen und Systeme müssten aber jetzt aufgebaut werden. Die EU-Kommission will dazu Kriterien vorgeben, welche Bevölke rungsgruppen zuerst geimpft werden sollen. Die Länder können aber weiterhin eigene Schwerpunkte setzen. Welche Risikogruppen zuerst mit de m Impfstoff versorgt werden und wieviele Menschen in der Anfangsphase geimpft würden, wollte die Kommission nicht sagen.



Die EU hat sich von verschiedenen Pharma-Unternehmen insgesamt rund eine Milliarde Impfdosen gesichert. Damit könnte jeder Europäer zwei Mal geimpft werden. Allerdings geht die Kommission davon aus, dass viele Präparate keine Marktzulassung erhalten.

