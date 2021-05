Die EU-Kommission hat sich für eine Reisefreiheit für vollständig Geimpfte in Europa ausgesprochen.

Sie sollten nicht mehr in Quarantäne und auch keine Tests mehr vorweisen müssen, erklärte die Brüsseler Behörde. Für Genesene solle dies ein halbes Jahr lang gelten. Kinder unter sechs Jahren müssten nicht in Quarantäne, von älteren könnten aber Tests verlangt werden. Alle Reisenden aus Ländern mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 25 sollten keinen Beschränkungen unterliegen.



Mit den vorgeschlagenen Regelungen will die EU die zahlreichen Einzelregelungen der Länder bei den Reisen aufheben. Die Vorschläge werden jetzt den Mietgliedsstaaten vorgelegt, die sie billigen müssen.



Auch die Vereinigung der Industrieländer (OECD) hat eine Initiative für sicheres Reisen in Corona-Zeiten gestartet. Ein internationales Forum solle es Regierungen erlauben, rasch über Pläne für Reiseerleichterungen informiert zu werden. Die Teilnahme an der Initiative sei freiwillig, berichtete die Organisation. Ihr gehören 38 Staaten an, darunter ist auch Deutschland.



Den Angaben zufolge ist der internationale Flugverkehr im vergangenen Jahr um rund 75 Prozent zurückgegangen. Der Tourismus habe einen Rückgang von sogar rund 80 Prozent verzeichnet.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 31.05.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 10.05.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 27.05.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 27.05.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 30.05.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 19.05.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 21.05)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 16.05)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 22.05.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.