Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat die EU-Kommission vorgeschlagen, den Einreisestopp in die Europäische Union bis zum 15. Mai zu verlängern.

Ursprünglich war dies nur bis Mitte April vorgesehen. Die Entscheidung darüber treffe jedes Land selbst, erklärte ein Sprecher in Brüssel. Die Regelung, die auch in Deutschland gilt, betrifft alle nicht zwingend notwendigen Reisen.



Unter welchen Umständen die Kontaktsperren in Deutschland gelockert werden, ist derweil unklar. Vize-Regierungssprecherin Demmer betonte in Berlin, die Zeitspanne bis zur Verdopplung der Infektionszahlen sei nur einer von mehreren Parametern. Auf Nachfrage äußerte sie sich jedoch nicht. - Bundeskanzlerin Merkel hatte als eine Voraussetzung für eine Lockerung erklärt, dass die Spanne für die Verdopplung der Infektionszahlen bei mindestens 12 bis 14 Tagen liegen müsse. Erst dann könne das Gesundheitssystem der Belastung standhalten. In den vergangenen Tagen entsprachen die vom Robert-Koch-Institut genannten Neu-Infektionen etwa dieser Zeitspanne. - Das Robert Koch-Institut verzeichnet inzwischen mehr als 103.000 Infektionen und etwa 1.860 Todesfälle in Deutschland. Die Zahl der Genesenen wird mit über 46.000 angegeben.