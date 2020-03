Die EU-Kommission hat Leitlinien vorgelegt, die einen möglichst ungehinderten Warenverkehr im Binnenmarkt ermöglichen sollen.

Nach den Worten eines Sprechers handelt es sich um vorsorgliche Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass Lieferketten nicht gestört werden und Unternehmen weiter produzieren können. Man habe Hinweise auf kilometerlange Staus an manchen Grenzübergängen, betonte der Sprecher. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in Brüssel, es gehe darum, einen Mangel an medizinischer Ausrüstung oder Lebensmitteln zu verhindern. Gefordert werden etwa Sonderfahrspuren für LKW, um diesen Fahrzeugen beim Grenzübertritt Priorität einzuräumen. Gesundheitschecks für Einreisende seien an den Grenzen ohne formale Kontrollen immer möglich, erklärte die Kommission.



Der Chef der Eurogruppe, Centeno, warnte vor drastischen Auswirkungen der Vorgaben, die die weitere Ausbreitung des Virus eindämmen sollen. Die erzwungenen Maßnahmen brächten Europas Volkswirtschaften in - Zitat - kriegsähnliche Zeiten, sagte Centeno.