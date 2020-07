Zur Abwehr einer möglichen zweiten Corona-Infektionswelle setzt die EU-Kommission auf das Vernetzen der Warn-Apps verschiedener Länder.

Zudem müssten die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen verbessert und lokale Hotspots frühzeitig bekämpft werden, erklärte Kommissionsvize Schinas in Brüssel. Vor allem müsse koordinierter als zu Beginn der Pandemie gehandelt werden. Gesundheitskommissarin Kyriakides warnte davor, im Kampf gegen das Virus nachzulassen.



In sieben Städten der spanischen Region Katalonien gelten inzwischen wieder strikte Corona-Beschränkungen. Die Balearen wollen entschlossener gegen ausufernden Party-Tourismus vorgehen. So beschloss die Regionalregierung, dass alle Lokale auf der sogenannten Bierstraße auf Mallorca schließen müssen.



In Deutschland wird über mögliche Ausgangssperren für Landkreise mit hohen Infektionszahlen diskutiert. Nach Ansicht von Kanzleramtschef Braun sind Ausreiseverbote besser als wenn Reisende an ihrem Urlaubsort zurückgewiesen würden. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sieht noch Gesprächsbedarf. Bund und Länder wollen morgen darüber entscheiden.

