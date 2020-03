In der Europäischen Union wird ein gemeinsames Vorratslager für medizinische Güter wie Beatmungsgeräte, Masken und Laborbedarf geschaffen.

Das kündigte Kommissionspräsidentin von der Leyen vor dem Europäischen Parlament in Brüssel an. 90 Prozent dieses strategischen Vorrats werde über das Programm "RescEU" finanziert. Besonders kleinere EU-Staaten seien auf diese Hilfe angewiesen, betonte die Kommissionschefin.



Von der Leyen kritisierte in diesem Zusammenhang die Alleingänge der EU-Staaten in der Corona-Krise. Als Europa füreinander hätte da sein müssen, hätten zu viele nur an sich selbst gedacht, sagte sie. Nun stehe die Europäische Union an einer Wegscheide. Gemeinsam müsse man das Richtige tun, mit einem großen Herzen und nicht mit 27 kleinen, so von der Leyen.