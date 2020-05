Die EU-Kommission stellt heute ihre Pläne für ein Konjunkturprogramm zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vor.

Kommissions-Chefin von der Leyen wird dazu auf einer Sondersitzung des Europaparlaments eine Rede halten. Bekannt ist bereits, dass die Kommission mehrere Hundert Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen und zum Großteil als Zuschüsse für Investitionen in besonders betroffene EU-Staaten vergeben will. Die Finanzierung der Hilfen soll mit dem nächsten siebenjährigen EU-Budget verknüpft werden.



Deutschland und Frankreich haben einen ähnlichen Plan vorgelegt. Demnach soll die Brüsseler Behörde mit Hilfe von Garantien der Mitglieder 500 Milliarden Euro Kredit aufnehmen und als Zuwendungen an Krisenländer und -branchen vergeben. Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden haben bereits Widerspruch angemeldet und einen eigenen Vorschlag präsentiert. Sie befürchten den Einstieg in eine europäische Vergemeinschaftung von Schulden.