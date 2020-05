Die EU-Kommission rechnet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr mit einem beispiellosen Einbruch der Konjunktur im Euro-Raum.

Für 2020 werde ein Einbruch der Wirtschaftsleistung von 7,7 Prozent für die Euroländer und 7,4 Prozent für die 27 EU-Staaten erwartet, teilte die Brüsseler Behörde in ihrer Frühjahrsprognose mit. Der stärkste Rückgang wird in Griechenland mit 9,7 Prozent erwartet, gefolgt von Italien und Spanien.



Wirtschaftskommissar Gentiloni sagte, Europa erlebe einen wirtschaftlichen Schock. Die Tiefe der Rezession, aber auch die Erholung dürften ungleich ausfallen. Dies hänge vom Tempo der Lockerungen und von der Finanzkraft der einzelnen Staaten ab. Gentiloni betonte weiter, die unterschiedliche Entwicklung stelle eine Bedrohung für den Binnenmarkt und die Euro-Zone dar. Um Divergenzen abzumildern, brauche man ein entschlossenes, gemeinsames europäisches Handeln.



Für das nächste Jahr rechnet die EU-Kommission wieder mit einer Erholung. In der Prognose heißt es, 2021 dürfte es um 6,3 Prozent bergauf gehen.

