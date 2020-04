Der in der EU diskutierte Wiederaufbaufonds könnte nach Angaben von Komissionsvizepräsident Dombrovskis ein Volumen von 1,5 Billionen Euro haben.

Der Fonds könnte mit Anleihen finanziert werden, die mit einer Bürgschaft der EU-Mitgliedstaaten unterlegt würden, sagte Dombrovskis dem "Handelsblatt". Eine endgültige Entscheidung gebe es noch nicht. Am 24. April wollen sich die EU-Staats- und Regierungschefs in einer Videokonferenz mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise befassen.



In der vergangenen Woche hatten sich die europäischen Finanzminister auf ein mindestens 500 Milliarden Euro umfassendes Rettungspaket verständigt.