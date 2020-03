Die Europäische Kommission hat vor falschen Informationen über das Coronavirus gewarnt.

Es sei wichtig, über die neuesten Entwicklungen in der Krise auf dem Laufenden zu bleiben, teilte die EU-Behörde in Brüssel mit. Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich aber vor arglistiger Täuschung und Desinformationen in Acht nehmen.



Die führenden Technologieunternehmen in den USA wollen zusammenarbeiten, um Fehlinformationen über das Coronavirus auf ihren Plattformen zu unterbinden. Unter anderem Microsoft, Facebook, Google und Twitter kündigten an, eng mit staatlichen Gesundheitsbehörden weltweit zu kooperieren.



Niedersachsens Innenminister Pistorius forderte im Zusammenhang mit dem Coronavirus ein härteres Vorgehen gegen absichtliche Falschmeldungen. Sogenannte Fake News könnten Panik und Konflikte auslösen und seien daher auf das Schärfste zu verurteilen, sagte der SPD-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Daher müsse man mit Bußgeldern oder sogar Strafandrohungen abschrecken.

