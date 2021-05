Angesichts weltweit zunehmender Impfungen und einer vielfach weniger angespannten Lage in der Corona-Pandemie will die Europäische Kommission die Einreise in die EU erleichtern.

Künftig sollen auch wieder touristische Aufenthalte von Personen aus Drittstaaten möglich sein, heißt es in einem Vorschlag an die Mitgliedsländer. Voraussetzung für die Einreise solle sein, dass eine Person aus einem Land komme, in dem eine gute epidemiologische Situation herrsche. Zudem müsse ein vollständiger Impfschutz mit einem Vakzin vorgewiesen werden, das in der Europäischen Union zugelassen sei.



Die 27 EU-Mitgliedstaaten müssen dem Vorschlag zustimmen. Erste Beratungen auf technischer Ebene soll es morgen geben. Am Mittwoch würden dann die Botschafter bei ihrem Treffen darüber beraten, hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.