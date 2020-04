Europäische Bürger und Unternehmen sollen in der Corona-Krise leichter Kredite aufnehmen können.

Dafür will die EU-Kommission einige Regeln für Banken vorübergehend lockern. Wie der stellvertretende Kommissionspräsident Dombrovskis in Brüssel mitteilte, sollen die Banken unter anderem Kredite anders bewerten können, die zeitweise nicht bedient wurden. Zugleich seien die Institute aufgerufen, keine Dividenden auszuschütten und bei Boni zurückhaltend zu sein, sagte Dombromovski. Nach seiner Einschätzung könnten so dieses Jahr bis zu 450 Milliarden Euro zusätzlicher Darlehen ermöglicht werden.