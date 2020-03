EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat einen vorläufigen Einreisestopp in die Europäische Union vorgeschlagen, um das Coronavirus einzudämmen.

Dieser solle zunächst für 30 Tage gelten, könne aber - falls notwendig - verlängert werden, sagte sie in Brüssel. Einen entsprechenden Vorschlag will sie den Staats- und Regierungschefs unterbreiten. Diese halten morgen per Video-Konferenz einen weiteren Sondergipfel ab. Nach Angaben von Ratspräsident Michel geht es um das Vorgehen bei der Eindämmung der Epidemie. Als wichtige Ziele nannte er vor allem eine ausreichende Versorgung mit medizinischer Ausrüstung, die Förderung der Forschung und die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen der Epidemie.



Zuvor hatte die EU-Kommission Leitlinien vorgelegt, die einen möglichst ungehinderten Warenverkehr im Binnenmarkt ermöglichen sollen. Nach den Worten eines Sprechers handelt es sich um vorsorgliche Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass Lieferketten nicht gestört werden und Unternehmen weiter produzieren können. Man habe Hinweise auf kilometerlange Staus an manchen Grenzübergängen, betonte der Sprecher. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte in Brüssel, es gehe darum, einen Mangel an medizinischer Ausrüstung oder Lebensmitteln zu verhindern. Gefordert werden etwa Sonderfahrspuren für LKW, um diesen Fahrzeugen beim Grenzübertritt Priorität einzuräumen. Gesundheitschecks für Einreisende seien an den Grenzen ohne formale Kontrollen immer möglich, erklärte die Kommission.



Der Chef der Eurogruppe, Centeno, warnte vor drastischen Auswirkungen der Vorgaben, die die weitere Ausbreitung des Virus eindämmen sollen. Die erzwungenen Maßnahmen brächten Europas Volkswirtschaften in - Zitat - kriegsähnliche Zeiten, sagte Centeno.

