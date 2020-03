Die Europäische Kommission will einen Vorrat an medizinischer Ausrüstung zur Behandlung der Lungenkrankheit Covid-19 anlegen.

Dabei gehe es um intensivmedizinisches Material wie Beatmungsgeräte und Schutzmasken sowie um Impfstoffe gegen das Coronavirus, sobald diese verfügbar seien, teilte der für das Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Lenarcic in Brüssel mit.



Die Vorräte sollten dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt würden. Für die Beschaffung seien zunächst Mittel in Höhe von 50 Millionen Euro vorgesehen.