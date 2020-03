Das EU-Parlament berät in einer außerordentlichen Sitzung über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Auf der Tagesordnung stehen zwei Verordnungen, die den EU-Staaten bei der finanziellen Bewältigung der Krise helfen sollen; so hat die Europäische Union unter anderem Investitionen von insgesamt 37 Milliarden Euro angekündigt. Eine weitere Verordnung betrifft den Luftfahrtsektor. Darin soll Fluggesellschaften erlaubt werden, Leerflüge durchzuführen, um die Zeitnischen für Starts und Landungen an Flughäfen nicht zu verlieren.



Von den 705 Abgeordneten werden nur etwa 70 im Brüsseler Parlament erwartet. Abgestimmt werden darf auch mithilfe von E-Mails. Die Ergebnisse sollen am späten Abend bekanntgegeben werden. Am Nachmittag beraten die EU-Staats- und Regierungschefs in einer Videokonferenz erneut über den Umgang mit der Coronakrise.