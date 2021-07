Die Europäische Union hat Russland die gegenseitige Anerkennung digitaler Corona-Impfpässe angeboten.

Das Gesundheitsministerium in Moskau erhielt einen entsprechenden Brief aus Brüssel und erklärte, man sei zu Verhandlungen bereit. Kremlsprecher Peskow begrüßte die Initiative der EU.



Der Vorschlag Brüssels kommt insofern überraschend, als bisher die EU den in Russland entwickelten Impfstoff Sputnik V nicht anerkennt und Russland seinerseits westliche Impfstoffe wie Biontech und Moderna nicht zulässt. In der EU wird Sputnik V allerdings über eine nationale Zulassung in Ungarn und der Slowakei verabreicht.

