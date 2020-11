Die EU-Kommission hat einen Rahmenvertrag über bis zu 160 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Moderna ausgehandelt. Das teilte Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel mit.

Der Vertrag solle morgen besiegelt werden. Moderna hatte in der vergangenen Woche erklärt, sein Impfstoff habe in der letzten klinischen Testphase eine Wirksamkeit von fast 95 Prozent gezeigt.



Die EU-Kommission hat nun Verträge mit den Herstellern aller drei Impfstoffe, denen die besten Chancen für eine schnelle Zulassung gegeben werden. Neben Moderna sind dies Biontech/Pfizer und AstraZeneca. Die ersten Lizenzen könnten nach Einschätzung der Bundesregierung und der EU-Kommission im Dezember erfolgen.



Nach der Zulassung eines Impfstoffs sollen alle 27 Mitgliedstaaten gleichzeitig Zugriff auf die Dosen bekommen. Verteilt werden sie in der EU nach Bevölkerungszahl.

