Die EU setzt wegen der Pandemie vorerst die Neuansiedlung von Flüchtlingen aus Krisenregionen aus.

Ein Termin für die Wiederaufnahme der Programme sei noch nicht bekannt, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Die Maßnahme werde nur so lange wie unbedingt notwendig aufrecht erhalten. Durchgeführt werden die Neuansiedlungen vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.



Deutschland hatte bereits am Mittwoch bekanntgegeben, dass vorerst keine Flüchtlinge aus humanitären Gründen mehr aufgenommen werden.