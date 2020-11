Die EU-Staaten sollen von den Firmen Biotech und Pfizer bis zu 300 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus erhalten.

Kommissionspräsidentin von der Leyen teilte mit, man werde den ausgehandelten Vertrag am Mittwoch billigen. Nach ihren Angaben handelt es sich um die vierte Vereinbarung dieser Art, die mit Pharmakonzernen ausgehandelt wurde.



Sollten sich alle Impfstoffe als wirksam erweisen, hätten die EU-Staaten mehr als 1,3 Milliarden Dosen zur Verfügung. Ein wirksamer Schutz erfordert voraussichtlich zwei Impfungen. Noch hat aber keiner der Impfstoffe eine Zulassung für die EU. Biontech und Pfizer hatten gestern bekanntgegeben, dass ihr Serum einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Die Firmen haben neben der EU auch Verträge mit den USA, Kanada und Japan geschlossen.



Bundesgesundheitsminister Spahn erklärte, große EU-Staaten wie Frankreich oder Deutschland hätten sich den Impfstoff auch national sichern können. Man habe sich aber aus solidarischen Gründen für den Weg über die EU entschieden. Für eine Immunisierung sind voraussichtlich zwei Impfdosen pro Person nötig.



Das Gesundheitsministerium hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums die Bundeswehr um Hilfe bei der Zwischenlagerung von Impfstoffen gebeten. Die Deutsche Post bereitet sich auf die Auslieferung vor. Diese werde nicht an der Logistik scheitern, sagte Konzernchef Appel.



In Deutschland meldeten die Gesundheitsämter laut Robert Koch-Institut 15.332 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg um 154 auf 11.506.

