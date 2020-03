Wegen der Ausbreitung des Coronavirus halten die EU-Staats- und Regierungschefs morgen per Video-Konferenz einen Sondergipfel ab.

Wie Ratspräsident Michel im Onlinedienst Twitter mitteilte, geht es um das weitere Vorgehen bei der Eindämmung der Epidemie. Als wichtige Ziele nannte er vor allem eine ausreichende Versorgung mit medizinischer Ausrüstung, die Förderung der Forschung und die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen der Epidemie.



Bayerns Ministerpräsident Söder hat unterdessen den Katastrophenfall für den Freistaat verhängt. So soll die fortschreitende Ausbreitung des Virus verlangsamt werden. Das öffentliche Leben wird weiter eingeschränkt, viele Einrichtungen und Geschäfte sollen ab morgen beziehungsweise übermorgen vorerst geschlossen bleiben.



An den deutschen Grenzen nach Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Österreich und in die Schweiz begannen heute früh die Kontrollen. Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und führende Vertreter der Europäischen Union wollen im Laufe des Tages darüber sprechen.