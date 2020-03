Der EU-Außenbeauftragte Borrell und US-Außenminister Pompeo haben vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die dringende Notwendigkeit zu verstärkter internationaler Zusammenarbeit bekräftigt.

In einem Telefonat seien sich beide Politiker auch einig gewesen, dass die humanitären Hilfen zu medizinischen Zwecken für besonders gefährdete Länder schnellstens verstärkt werden müssten. Das teilte ein EU-Sprecher in Brüssel mit.

Während viele reiche Länder umfassende Hilfspakete aufgelegt hätten, wachse derzeit die Sorge angesichts der Lage in ärmeren Ländern mit unzureichenden Gesundheitssystemen.



Die G20-Staaten hatten am Donnerstag internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und den Internationalen Währungsfonds aufgefordert, Entwicklungs- und Schwellenländern bei den gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen durch Covid-19 zu helfen.