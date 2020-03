Die Europäische Union hat zur Eindämmung der Corona-Pandemie ein 30-tägiges Einreiseverbot verhängt. Damit haben sich die EU-Staaten auf einen Vorschlag geeinigt, den EU-Kommissionschefin von der Leyen am Montag vorgelegt hatte. Ziel ist es, die Kontrollen an den Binnengrenzen wieder lockern zu können. Zahlreiche EU-Länder hatten in den vergangenen Tagen Grenzkontrollen im eigentlich freien Schengenraum eingeführt oder die Grenzen geschlossen, was zu langen Staus und erheblichen Schwierigkeiten für Pendler und LKW-Fahrer führte.

Von der Leyen betonte, dass der Warenverkehr im Binnenmarkt unbedingt am Laufen gehalten werden müsse.



Die Einreisebeschränkungen gelten für Bürger der meisten Nicht-EU-Staaten. Deutschland werde dies sofort umsetzen, sagte Bundeskanzlerin Merkel im Anschluss an eine Videokonferenz mit den anderen EU-Staats- und Regierungschefs. Das Verbot betrifft laut Bundesinnenministerium alle Flüge und Schiffsreisen, die ihren Ausgangspunkt außerhalb der EU haben. Für Staatsangehörige aus Norwegen, der Schweiz, Liechtenstein, Island und Großbritannien soll es Ausnahmeregelungen geben.



Um den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise entgegenzuwirken, hat die EU-Kommission eine Investitionsinitiative im Volumen von 37 Milliarden Euro vorgeschlagen. Außerdem sollen 28 Milliarden Euro aus den EU-Strukturfonds , aktiviert und Krediten der Europäischen Investitionsbank für bis zu 100.000 europäische Firmen abgesichert werden.

