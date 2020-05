Die Europäische Union will den Weg für einen Einsatz des Medikaments Remdesivir bei Covid-19-Patienten offenbar in Kürze frei machen.

Der Direktor der europäischen Arzneimittelbehörde EMA, Rasi, sagte bei einer Anhörung im EU-Parlament in Brüssel, es könnte sein, dass in den kommenden Tagen eine "bedingte Marktzulassung" erteilt werde. Damit würde die Nutzung des Medikaments in Europa ermöglicht, noch bevor es vollständig zugelassen ist.



Der vom US-Biotechkonzern Gilead entwickelte Wirkstoff wurde ursprünglich gegen Ebola entwickelt. Die EMA empfahl den Einsatz von Remdesivir gegen Covid-19 kürzlich auch außerhalb klinischer Studien. In den USA ist Remdesivir seit kurzem für die Verwendung in Notfällen zugelassen. Gilead hatte Daten zur Verfügung gestellt, die zeigten, dass das Medikament die Krankheitsdauer bei Patienten verkürzen kann.



Bislang gibt es weder einen Impfstoff noch ein Medikament für die durch das Coronavirus ausgelöste Krankheit Covid-19. Weltweit wird aber daran gearbeitet. Die Forschenden rechnen im Sommer mit ersten Studienergebnissen. Die Entwicklung eines Impfstoffes wird vermutlich mindestens bis Ende des Jahres dauern.

