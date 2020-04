Die EU hat der Kritik von US-Präsident Trump an der Weltgesundheitsorganisation widersprochen.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell schrieb auf Twitter, Zusammenarbeit, Solidarität und Multilateralismus seien der Schlüssel für den gemeinsamen Erfolg gegen das Coronavirus. Die WHO leiste lebensrettende Unterstützung für die ganze Welt beim Überwinden der Krise. Zuvor hatte bereits WHO-Generalsekretär Tedros Trumps Zurechtweisung zurückgewiesen. Tedros sagte in Genf, man sollte die Pandemie nicht für eigene politische Zwecke missbrauchen.



Trump hatte der Behörde in der Coronavirus-Krise Versagen vorgeworfen. Die WHO sei zu sehr auf China fokussiert gewesen und habe den USA falsche Empfehlungen gegeben. Er drohte damit, die Beitragszahlungen der USA auszusetzen.