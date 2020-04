Die Europäische Union will Afrika und andere Regionen in der Welt im Kampf gegen das Coronavirus mit 15 Milliarden Euro unterstützen.

Afrika und andere Partnerländer könnten in wenigen Wochen vor den gleichen Herausforderungen stehen wie wir in Europa heute, sagte EU-Kommissionschefin von der Leyen in einem Video auf Twitter. Die Hilfe werde dazu beitragen, die Gesundheitssysteme zu stärken, Menschen in Arbeit zu halten und Volkswirtschaften zu stützen. Es liege im Interesse der EU, dass das Coronavirus eingedämmt werde. Weitere Unterstützung komme aus den einzelnen EU-Staaten, sagte von der Leyen.