Die Europäische Union plant eine internationale Geberkonferenz, um die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus mit mehr Geld auszustatten.

Die Konferenz werde Anfang Mai online ausgerichtet, gab Kommissionspräsidentin von der Leyen in Brüssel bekannt. Sie hoffe, dass Staaten und Organisationen weltweit diesem Aufruf folgten. Im Kampf gegen die Pandemie könne es nur gemeinsame internationale Lösungen geben.



Von der Leyen forderte zudem, die Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens europaweit zu koordinieren. Die EU-Mitgliedsstaaten sollten dazu gemeinsame Kriterien festlegen, heißt es in den Empfehlungen, die die Kommissionspräsidentin gemeinsam mit Ratspräsident Michel vorlegte. Beide betonten, der nächste mehrjährige Haushaltsplan müsse dem Wiederaufbau der Wirtschaft dienen. Darüber werde man in der kommenden Woche mit den Staats- und Regierungschefs beraten.