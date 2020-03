Angesichts der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise wollen sowohl die Bundesregierung als auch die EU einige ihrer Wirtschaftsgrundregeln ändern.

So will die Bundesregierung offenbar vorerst nicht weiter an der "Schwarzen Null" festhalten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will man auf eine Notfallregelung zurückgreifen, die es möglich macht, dass sich der Bund höher verschuldet als bisher erlaubt. Das Kabinett solle am Montag eine entsprechende Regelung beschließen, der Bundestag könnte schon im Laufe der Woche zustimmen, meldet dpa. Länder wie Bayern und Nordrhein-Westfalen hatten bereits angekündigt, in der Krise mehr Schulden aufzunehmen.



Auch die EU-Kommission will den Mitgliedsländern mehr finanziellen Spielraum zugestehen. Man wolle vorschlagen, die europäischen Fiskalregeln auszusetzen, so eine Sprecherin der Kommission. Diese Regeln verpflichten die Mitgliedsstaaten zur Haushaltsdisziplin. So dürfen bestimmte Schuldengrenzen normalerweise nicht überschritten werden. Werden die Fiskalregeln ausgesetzt, hätten die Länder die Möglichkeit, zusätzliche Schulden zu machen, ohne dass die EU-Kommission eingreifen würde.



Bundesfinanzminister Scholz rechnet damit, dass wegen der Coronakrise die Schwarze Null im Bundeshaushalt nicht zu halten sein wird. Hier mache sich niemand eine Illusion, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Geringere Steuereinnahmen, höhere Ausgaben und geplante Sonderprogramme würden dazu führen, dass man nicht ohne die zusätzliche Aufnahme von Krediten auskommen werde.

