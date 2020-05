Die Europäische Kommission hat den Aufbau einer Reserve an wichtigen Medikamenten und medizinischer Ausrüstung angekündigt.

Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, geht es dabei etwa um Desinfektions- und Arzneimittel, Schutzausrüstung sowie Test- und Diagnose-Reagenzien. Bezahlt werden soll die Lagerhaltung aus einem neuen Gesundheitsbudget, dem allerdings noch die Parlamente der Mitgliedsstaaten zustimmen müssen. Die Kommission will damit die Konsequenten aus der Tatsache ziehen, das vielen Mitgliedsstaaten zu Beginn der Corona-Krise wichtiges Material wie Schutzmasken und Medikamente für die Behandlung auf Intensivstationen fehlten. Sobald verfügbar sollen vom den Gemeinschaftsbudget später auch Impfstoffe angeschafft werden.



Dazu erklärte die Kommission weiter, sie wolle Pharma-Firmen mit Anreizen dafür gewinnen, Wirkstoffe wieder in Europa zu entwickeln und herzustellen. Bisher werden sie meist aus Ländern wie China und Indien importiert.