In Europa sind nach jüngsten Angaben inzwischen mehr als 46.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Dies berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage von Behördenangaben. Die Größenordnung deckt sich mit den Informationen, die die Johns-Hopkins-Universität in den USA verbreitet. Europa ist damit der am schwersten von der Pandemie betroffene Kontinent. Das Robert Koch-Institut gibt für Deutschland aktuell die Zahl von 1.158 Todesfällen an. 85.778 Covid-19-Erkrankungen seien gegenwärtig gemeldet.



Mit Blick auf die USA vermeldet die Johns-Hopkins-Universität inzwischen mehr als 300.000 bekannte Infektionen.