In mehreren europäischen Ländern und Regionen sind die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft worden.

Österreich verlängerte den landesweiten Lockdown um eine weitere Woche. Nach Angaben der Regierung bleiben der Handel, viele Dienstleister und die Gastronomie bis zum 24. Januar geschlossen. Auch die Einreisebeschränkungen aus weltweit fast allen Staaten bleiben in Kraft. In Spanien beschlossen mehrere Regionen - darunter auch Katalonien - eine Verschärfung der Maßnahmen. Die knapp 7,6 Millionen Einwohner dürfen ihre jeweilige Gemeinde zehn Tage lang nur mit triftigem Grund verlassen - etwa, um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren.



In Schottland gilt von morgen an wieder ein kompletter Lockdown. Die Schulen blieben bis Anfang Februar geschlossen, sagte Regierungschefin Sturgeon. Auch für ganz Großbritannien dürfte es wieder einen Lockdown ähnlich wie im März vergangenen Jahres geben. Einzelheiten will Premierminister Johnson am Abend verkünden.

