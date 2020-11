Angesichts weiter steigender Corona-Zahlen haben mehrere europäische Länder ihre Schutzmaßnahmen gegen das Virus verschärft.

In Griechenland gilt seit heute ein dreiwöchiger Lockdown für das ganze Land mit einer nächtlichen Ausgangssperre. Wer tagsüber einkaufen oder zum Arzt gehen will, muss die Behörden per SMS informieren. Überall gilt Maskenpflicht. In Polen schließen unter anderem Kinos, Theater und Museen. Alle Schulen stellen auf Fernunterricht um. Litauen geht für zunächst drei Wochen in einen Teil-Lockdown. In Lettland gilt von Montag an der Corona-Notstand.



Die Slowakei setzt ihre landesweiten Massentests fort. Ein großer Teil der 5,5 Millionen Einwohner soll an diesem Wochenende ein zweites Mal einem Antigen-Schnelltest unterzogen werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Ab Montag fallen aber alle, die kein negatives Testergebnis vorweisen können, unter eine Ausgangssperre. Nicht einmal der Weg zur Arbeit ist ihnen erlaubt.



In Belgien sind seit Anfang Oktober knapp 1.000 Covid-19-Patienten wegen Überlastung einiger Krankenhäuser in andere Kliniken verlegt worden. Die meisten der 945 Betroffenen seien andernorts im Land untergekommen, 24 seien nach Deutschland gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Belgien ist in Relation zur Einwohnerzahl europoaweit eines der am schwersten von der Corona-Krise betroffenen Länder. Seit Montag gelten deshalb verschärfte Einschränkungen. Unter anderem dürfen nur noch Geschäfte öffnen, die unbedingt notwendige Waren verkaufen. Schon länger sind Kneipen und Restaurants geschlossen, es gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Zudem dürfen die Bürger außerhalb des eigenen Haushalts nur noch zu einer anderer Person engeren Kontakt pflegen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.