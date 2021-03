Für die Opfer der Corona-Pandemie soll am Mittwoch um zwölf Uhr mittags eine gemeinsame Schweigeminute in vielen Städten Europas stattfinden.

Das kündigte der Verband Eurocities an, in dem rund 200 Städte aus knapp 40 Ländern zusammengeschlossen sind. Eurocities-Präsident Nardella sagte, es gehe darum, die Toten zu betrauern und an die Menschen zu denken, die unter den Folgen der Pandemie litten. Aus Deutschland sind in dem Verband unter anderem Berlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Hamburg, München und Stuttgart dabei.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.