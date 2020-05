Die EU-Kommission stellt heute ihre Pläne für ein Konjunkturprogramm zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vor.

Kommissionspräsidentin von der Leyen wird dazu auf einer Sondersitzung des Europaparlaments eine Rede halten. Bekannt ist bereits, dass die Kommission mehrere Hundert Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen und zum Großteil als Zuschüsse für Investitionen in besonders betroffene EU-Staaten vergeben will.



Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Weber, sagte im Deutschlandfunk, zu Beginn und während der Coronavirus-Krise habe man in den Mitgliedsländern Alleingänge und nationalen Egoismus beobachten können. Jetzt sei es an der Zeit, Solidarität untereinander zu zeigen. Wichtig sei zudem, für was die geplanten Hilfen in den Ländern verwendet würden. Weber erklärte, da man der nächsten Generation erhebliche Schulden auflaste, müsse das Geld vor allem in Zukunftsprojekte fließen. Es gehe nicht darum, in den Ländern Wahlversprechen zu finanzieren.