Der System-Immunologe Michael Meyer-Hermann hat angesichts der hohen Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus einen europaweiten Lockdown gefordert. Die Pandemie könne man nur auf diese Weise in den Griff bekommen, sagte der Wissenschaftler am Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung im Deutschlandfunk. Als Vorbilder nannte er Australien und Neuseeland, in denen kaum noch Infektionen aufträten.

Folge man ihrem Beispiel, sei es notwendig, die Maßnahmen grenzüberschreitend vorzunehmen. Meyer-Hermann betonte, Ziel sei es, den Inzidenzwert auf Null zu bringen. Auf diese Weise könne die Motivation der Bevölkerung wieder erhöht werden, sich an die Maßnahmen zu halten. Das sei besser, als die Maßnahmen erst zu lockern, um sie dann wieder verschärfen zu müssen. Das sei weder für die Wirtschaft, noch für das gesellschaftliche Leben und die Motivation der Menschen zu tragen.

"Mehr Homeoffice, weniger ÖPNV"

Meyer-Hermann verwies im Dlf auch darauf, dass - Zitat - Luft nach oben bestehe, was die Maßnahmen angehe. Während zu Beginn der Pandemie in Deutschland im März rund 38 Prozent im Homeoffice gearbeitet hätte, läge die gegenwärtige Quote lediglich bei 15 Prozent. Zudem müsse davon ausgegangen werden, dass viele Infektionen durch Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zustände kämen. Auch hier könne der Hebel angesetzt werden. Trotz des härteren Lockdowns in Deutschland verblieben die Infektionszahlen derzeit auf einem hohen Niveau, betonte er. Das zeige, dass die Maßnahmen nicht weit genug gingen.

Impfstrategie anpassen

Auch das Impfgeschehen werde in den nächsten Monaten keinen Einfluss auf die Inzidenzwerte habe, da zunächst nur ältere Menschen den Impfschutz erhielten. Diese hätten aber nur in geringem Maße soziale Kontakte. Daher müssten auch die viel mobileren Jüngeren in den Fokus rücken, sofern es ausreichend Vakzin gebe. Weiter erläuterte der System-Immunologe (vgl. Erläuterung unten), die neue Virusvariante Großbritannien sei bislang nur vereinzelt in Deutschland anzutreffen. Sollten die Infektionszahlen hierzulande hoch bleiben, würde sich das neue Virus schnell ausbreiten. Die Zahlen an Erkrankungen durch das Coronavirus stiegen dann massiv an.



Zusätzliche Erläuterung: Der Fachbereich System-Immunologie will mit mathematischen Modelle erläutern helfen, Krankheiten schneller und besser zu erforschen, die mit dem Immunsystem in Verbindung stehen.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.