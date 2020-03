Die Bundesbank und Wirtschaftsforscher erwarten durch die Corona-Pandemie massive wirtschaftliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft.

Das Abgleiten in eine "ausgeprägte Rezession" sei nicht zu verhindern, schreibt die Bundesbank in ihrem heute veröffentlichten Monatsbericht. Nach Angaben des Münchener ifo-Instituts werden die Kosten der Krise alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt sei. Je nach Szenario rechne man damit, dass die Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte schrumpfen werde.



Der Wirtschaftswissenschaftler und frühere Staatssekretär im Finanzministerium, Flasbeck, sagte im Deutschlandfunk, die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Finanzhilfen seien in ihrer Dimension angemessen und auch finanzierbar.



Er kritisierte aber, die Art der Hilfe sei zu kompliziert. Der Bund sollte für drei bis vier Monate den Ausfall von Einnahmen überbrücken. Arbeitnehmer sollten das Geld als direkte Zuschüsse bekommen, das würde allen Betroffenen Sicherheit geben.