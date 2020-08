Experten haben vor einem erneuten unkontrollierten Anstieg der Corona-Fallzahlen in Frankreich gewarnt.

Die Lage könne jederzeit eskalieren, erklärte der Wissenschaftsrat, ein Beratergremium der französischen Regierung, in einer Stellungnahme. Derzeit sei die Situation unter Kontrolle, aber fragil. Das Expertenteam unterstrich die Bedeutung von Abstands- und Hygieneregeln. Langfristig sei eine zweite Welle im Herbst oder Winter sehr wahrscheinlich. Um dies zu verhindern, empfahl der Rat den Behörden, insbesondere für die Großstädte Präventionspläne zu erstellen und die Corona-Tests zu beschleunigen.



Seit dem Ende der Ausgangssperre in Frankreich vor drei Monaten sind die Corona-Fallzahlen wieder gestiegen. Im Schnitt werden täglich rund 1.000 Neuinfektionen gemeldet. Auch die Zahl der Corona-Intensivpatienten stieg erstmals seit April wieder an.

Verschärfte Maskenpflicht in Frankreich

Deswegen gilt in Frankreich eine verschärfte Maskenpflicht. So muss an allen öffentlichen Orten und in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. In einigen Departements gilt dies grundsätzlich auch im Freien.

