Die britische Mikrobiologin Sharon Peacock geht davon aus, dass die Varianten des Coronavirus die Welt noch zehn Jahre lang beschäftigen.

Man müsse das Sequenzieren vermutlich bis in die 30er Jahre fortsetzen, sagte sie der BBC. Erst wenn man das Virus unter Kontrolle habe oder es von selbst so mutiere, dass es keine Krankheit mehr hervorrufe, könne man aufhören, sich zu sorgen. Die Leiterin des britischen Programms zur Sequenzierung von Corona-Proben fügte hinzu, es sei normal und in den meisten Fällen unbedenklich, dass Viren Mutationen entwickelten. Nur sehr wenige riefen spezielle Eigenschaften hervor, die den Erreger ansteckender machten. Auch Peacock geht davon aus, dass die zunächst in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 schon bald weltweit dominant ist.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.