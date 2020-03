Die Exportbeschränkungen für medizinische Schutzausrüstung aus Deutschland in andere EU-Staaten sind wieder aufgehoben.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte in Berlin, diese Exporte bedürften keiner besonderen Genehmigung mehr, da es nun eine einheitliche EU-Regelung gebe. Die Restriktionen waren erst am 4. März eingeführt worden und sollten einen Mangel an Atemmasken und anderer Ausrüstung verhindern. Inzwischen ist es dem Bundesverteidungsministerium aber gelungen, Masken, Schutzanzüge und Beatmungsgeräte anzukaufen. Ministerin Kramp-Karrenbauer sagte, dadurch könne man nun auch wieder in andere Staaten exportieren. In besonders betroffenen Ländern wie Italien hatte es wegen des Exportstopps den Vorwurf der mangelnden Solidarität Deutschlands gegeben.



Die Europäische Kommission kündigte heute an, einen Vorrat an medizinischer Ausrüstung zur Behandlung der Lungenkrankheit anzulegen. Dafür sollen zunächst rund 50 Millionen Euro ausgegeben werden.