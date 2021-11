Mehrere große Unternehmen wollen in der Corona-Krise Geimpften und von Corona genesenen Beschäftigten eigene Kantinenbereiche anbieten.

Das berichtet die Rheinische Post. In den Sonderbereichen wären demnach die Schutzvorgaben aufgehoben. In dem Teil der Kantine, in dem diese 2-G-Regel nicht gilt, müssten die Beschäftigten sich weiter an Abstandsregeln halten und Masken tragen.



Der Bayer-Konzern zum Beispiel spricht nach Angaben des Blattes von mehreren Pilotprojekten für Kantinenbereiche nur für Geimpfte und Genesene. Bayer betone aber wie andere Unternehmen auch, dass Nicht-Geimpfte weiterhin Zugang zu Kantinen hätten. Alles werde in enger Zusammenarbeit mit den Betriebsräten geplant. Die von der Rheinischen Post befragten Firmen wollen den Angaben zufolge auch die Homeoffice-Quote hoch halten.



Von Bayer heißt es in dem Bericht zudem, dort hätten sich Beschäftigte auf eigene Faust zu Arbeitsgruppen ohne Ungeimpfte zusammengetan.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.