Angesichts der Bedrohung durch das Coronavirus hat die Europäische Zentralbank ihren Willen bekundet, die Volkswirtschaft in der Eurozone wenn nötig zu stützen.

Die Zentralbank werde die Entwicklung und ihre Bedeutung für die Wirtschaft, Inflation und Geldpolitik genau beobachten, teilte die EZB am Abend in Frankfurt am Main mit. Man sei bereit, angemessene und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.



Zuvor hatten der Internationale Währungsfonds und die Weltbank den Mitgliedsländern Unterstützung angeboten. Beide Organisationen erklärten in Washington, möglich seien kurzfristige Finanzierungspakete. Vor allem ärmere Staaten könnten damit ihre Gesundheitssysteme stärken. Die Finanzminister der G7 wollen morgen ebenfalls über den Umgang mit dem Coronavirus beraten.



In Europa ist das Risiko für eine Ansteckung nach Einschätzung der EU gestiegen. Es wird nicht mehr als moderat, sondern als hoch bewertet. In Italien sind nach neuen Angaben inzwischen 52 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.