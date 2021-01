Der Pandemie-Müll hat verheerende Auswirkungen auf die Umwelt und die Tierwelt.

Im vergangenen Jahr seien weltweit Tiere an falsch entsorgten Einwegmasken verendet, berichten Naturschützer. Am Rande der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur wurden demnach Makaken beobachtet, wie sie die Bänder von Masken abkauten. Daran können die kleinen Affen ersticken.

Tiere sterben wegen falsch entsorgter Masken

Nach Berechnungen der Umweltorganisation OceansAsia wurden im vergangenen Jahr 1,5 Milliarden Masken in die Weltmeere gespült. Umgerechnet sind es etwa 6.200 Tonnen zusätzlicher Plastikmüll für die Ozeane. In Brasilien fanden Naturschützer eine Maske im Magen eines Pinguins, dessen Kadaver an den Strand gespült worden war. In Miami wurde ein toter Kugelfisch entdeckt, der sich in einer Maske verstrickt hatte. Französische Aktivisten von Mer Propre bargen im September nahe Marseille einen verendeten, in eine Maske verhedderten Krebs. In Großbritannien sorgte der Fall einer Möwe für Schlagzeilen, die sich mit den Beinen in einer Maske verheddert hatte.

Mikroteile von Masken und Handschuhen beeinflussen ganze Ökosysteme

Masken und Handschuhe seien besonders problematisch für Meeresbewohner, sagt George Leonard. Er ist leitender Wissenschaftler der US-Organisation Ocean Conservancy. Wenn sich die Kunststoffe in der Umwelt zersetzten, bildeten sich immer kleinere Partikel. Diese Mikroteile gelangten in die Nahrungskette und beeinflussten ganze Ökosysteme. Deshalb rufen Naturschutzverbände Regierungen auf, Umweltverschmutzung durch Müll stärker zu bestrafen.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.